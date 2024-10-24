TUSAŞ şehidi Atakan Şahin Erdoğan'ın eşi konuştu

DHA

Dün, 1'i kadın 2 teröristin TUSAŞ'a yönelik düzenlediği hain saldırıda 4 TUSAŞ personeli ile taksi şoförü şehit oldu.

Şehitlerin otopsi işlemleri Keçiören ilçesindeki Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nda devam ediyor.

Şehitlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde işlemlerin tamamlanmasını beklerken büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

"BENİM EŞİM KAHRAMAN"

TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın eşi Pınar Erdoğan, 14 ve 5 yaşında 2 kızları olduğunu söyledi.

Pınar Erdoğan, eşinin mesai arkadaşlarının hayatını kurtarmak için şehit olduğunu söyleyerek, "Şehit olmak istiyordu. 'Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu. Kızlarıma nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Benim eşim kahraman" dedi.

ÖĞLE NAMAZI SONRASI TOPRAĞA VERİLECEKLER

Atakan Şahin Erdoğan ile makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz ikindi, taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi ise öğle namazı sonrası toprağa verilecek.