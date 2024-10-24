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Haber Merkezi

Dün Ankara'da terör örgütü PKK tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine hain bir saldırı düzenlendi.

5 vatandaşımızın şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden erkek olanının kimliği ortaya çıktı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ: 'PKK ÜYESİ ROJGER KOD ADLI ALİ ÖREK'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin, terör örgütü PKK üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya ayrıca kadın teröristin kimliğini belirleme çalışmalarının devam ettiğini de söyledi.

"KADIN TERÖRİSTİN KİMLİĞİNİ BELİRLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: