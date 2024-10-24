Dün Ankara'da terör örgütü PKK tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine hain bir saldırı düzenlendi.
5 vatandaşımızın şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden erkek olanının kimliği ortaya çıktı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ: 'PKK ÜYESİ ROJGER KOD ADLI ALİ ÖREK'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin, terör örgütü PKK üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya ayrıca kadın teröristin kimliğini belirleme çalışmalarının devam ettiğini de söyledi.
"KADIN TERÖRİSTİN KİMLİĞİNİ BELİRLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez."
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