TUSAŞ'ta yaralanan 22 kişiden 16'sı taburcu edildi

DHA
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Türkiye'nin savunma sanayisinin gözbebeklerinden TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist kendilerini infilak ettirmiş, 5 çalışan şehit olmuş, 22 kişi de yaralanmıştı.
Hastanede tedavi gören yaralılar ilgili son bilgiler paylaşıldı.
22 YARALIDAN 16'SI TABURCU EDİLDİ
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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