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AA & Ensonhaber

Türkiye'nin gündeminde, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) var.

13 Şubat'ta gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında katılımcılara hitap eden TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, gündeme ilişkin yaptıkları konuşmalarla tepki topladı.

İki isim de hükümet ve yargı sistemine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

TÜSİAD'A BİR SORUŞTURMA DAHA

Toplantıda konuşan Başkan Orhan Turan, 'Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır.' sözleriyle hükümeti eleştirmişti.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ise konuşmasında, hükümetin ekonomi ve hukuk politikalarını eleştirerek ve "Ülke olarak güven problemi yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD cephesinden yapılan açıklamalara tepkiler peş peşe gelirken TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Aras hakkındaki soruşturmanın ardından yeni bir gelişme yaşandı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında, 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle ' Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Aras ve Turan'ın, ifadeye vermek için adliyeye götürüldüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheliler Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir." denildi.

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