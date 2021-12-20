TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski kimdir, nereli? Simone Kaslowski'nin biyografisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, döviz kuru üzerinden hükümeti hedef alan TÜSİAD'a sert tepki göstermesinin ardından 'TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski kimdir, nereli?' sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, iş dünyasını da etkiliyor. Bu noktada son Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamasında, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara ulaşılmayacağını belirten TÜSİAD, iktidara "iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" çağrısı yaptı.

Dolmabahçe'de düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'a sert tepki gösterdi.

''Ey TÜSİAD ve yavrucuklarına size sesleniyorum'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Sizin tek göreviniz var yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka, bizimki bambaşka. Bu millet bu fırsatı size vermeyecek. Dün millet olarak kendi canımız pahasına istikbalimizi korumuştuk, bugün de aynısını yapacağız.''

Söz konusu açıklamanın ardından TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin hayatı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Simone Kaslowski'nin biyografisi...

TÜSİAD BAŞKANI SİMONE KASLOWSKİ KİMDİR?

1963 yılında İtalya'nın Torino şehrinde dünyaya gelen Simone Kaslowski, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1984 yılında ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden mezun olan Simone Kaslowski, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul'da satış bölümünde göreve başlamıştır.

Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski, 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümü yöneticisi olmuş ve yatırım projelerinde aktif olarak görev almıştır.

1995 yılında Organik Kimya CEO'su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ni üstlenen Kaslowski, firmanın büyümesine liderlik etmiştir.

Halihazırda 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul'da Kemerburgaz ve Tuzla'da, yurtdışında ise Hollanda'nın Roterdam ve İsviçre'nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapmakta ve distribütörlük faaliyetleri yürütmektedir.

Kimya sektörünün gelişimi için önemli sivil toplum projeleri geliştirilmesine öncülük yapan Simone Kaslowski, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde ''Kimya İhtisas Bölgesi'' Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere katkıda bulunmuştur.

TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başlayan Kaslowski, 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesidir ve bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Kaslowski, TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki sorumlulukları kapsamında başta AB ve ABD olmak üzere Türkiye'nin küresel ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştirmiştir.

2017 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kaslowski, 20 Şubat 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir.

İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilen 58 yaşındaki iş insanı, evli ve üç çocuk babasıdır.