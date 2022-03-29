TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan oldu

Türkiye Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) başkanlığına TÜRKOFED Başkanı Orhan Turan seçildi.

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni başkanını seçti.

İş adamı Orhan Turan, bugün İstanbul’da düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda başkanlık görevini Simone Kaslowski’den devraldı.

YENİ YÖNETİM KURULU

TÜSİAD’ın bugünkü genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulunda; Cevdet Alemdar, İzel Levi Coşkun, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ozan Diren, Perihan İnci, Çağatay Özdoğru, Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Serpil Veral, Elvan Ünlütürk ve Bedii Can Yücaoğlu da görev aldı.

“ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN ÖNERİLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ”

Genel Kurul’da seçimlerin ardından konuşan Turan, “Katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak, ‘özgürlük kutsaldır’ diyerek, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları sürdüreceğiz.” dedi.

“Ekonominin içinden geçtiği darboğazdan çıkmak için geçtiğimiz dönemde olduğu gibi tüm toplumu yoran enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Turan, şöyle devam etti:

“ÜLKEMİZİN AB ENTEGRASYONU SÜRECİNİN TAZELENMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

“TÜSİAD’ın Anadolu buluşmalarıyla iş dünyasının nabzını tutacağız. Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi, toplumlar için adil ve mutlu bir yaşam temelidir. Bu bilinçle, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Yeni küresel denklemde ülkemizin AB entegrasyonu sürecinin tazelenmesi için çalışacağız.”

“YENİDEN BİZ OLABİLMEK İÇİN ÜMİDİMİZİ ASLA KAYBETMEYECEĞİZ”

Turan, “Gençlere hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye’yi inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. İnsan, bilim ve kurumları öncelik olarak belirleyen bir ülke olmanın yol haritasını tartışacak, yeniden biz olabilmek için ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Bu ümide sarılmanın Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan cumhuriyetimizin yüzüncü yılının arifesinde büyük anlam taşıdığına inanıyoruz.

“ATATÜRK’ÜN EŞSİZ VİZYONU İLE…”

Türkiye’nin geleceğinin anahtarı geçmişinde olduğu gibi bugün de cumhuriyetimizin değerleridir. Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz vizyonu ile bize miras bıraktığı çağdaş, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan cumhuriyet değerlerinin her zaman savunucusu olmaya devam edeceğiz.” diye ekledi.

TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN KİMDİR?

Yalıtım firması ODE Yalıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Orhan Turan, Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) kurulmasında rol aldı.1997-1999 yılları arasında İZODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

TÜRKONFED’İN DE BAŞKANI

Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD'da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve TÜRKONFED'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarında 26 yıldır aktif görev alan Turan ayrıca Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi.

Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.

BİR ÖNCEKİ BAŞKAN YAHUDİ ASILLI İTALYAN’DI

Öte yandan TÜSİAD’ın bir önceki başkanı iş adamı Simone Kaslowski idi…

TÜSİAD'ın 49’uncu genel kurul toplantısında, tek aday olarak girdiği seçimde başkan olan Kaslowski, görevi Erol Bilecik'ten devralmıştı.

Yahudi asıllı İtalyan iş adamı, 1963 yılında İtalya'nın Torino kentinde doğdu.

SIMONE KASLOWSKI HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul'da satış bölümünde göreve başladı.

Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümü yöneticisi oldu.

250 BİN TON KAPASİTEYLE ÜRETİM YAPIYOR

Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya CEO'su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ni üstlenen Kaslowski firmanın büyümesine liderlik etti.

Halihazırda 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul'da Kemerburgaz ve Tuzla'da, yurt dışında ise Hollanda'nın Roterdam ve İsviçre'nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor ve distribütörlük faaliyetleri yürütüyor.