İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Gözaltı süresi boyunca işlemleri tamamlanan ve mahkemeye çıkartılan İmamoğlu hakkında tutuklam kararı verildi.

İmamoğlu hakkındaki terör soruşturmasından da serbest kaldı.

Silivri Cezaevine gönderilmesi beklenen İmamoğlu'nun X hesabından tutuklama kararı sonrası bir paylaşım yapıldı.

"UMUDUNUZU YİTİRMEYİN"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Korkunun ecele faydası yok!



Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin.



Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!



Aziz Milletim;

Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin.



Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız.



Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.



86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum.



Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim.



Her şey çok güzel olacak…