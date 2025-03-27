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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevli memura mukavemet ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından toplamda 206 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri biten 206 şüpheliden 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 198 şüpheli tutuklandı.

CHP'Lİ İSİMLERE TEPKİ

Tutuklanma kararının ardından şüphelilerin ailelerinden bazıları adliye önünde basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e sert tepki gösterdi.

Ailelerden bazıları CHP'li Tanrıkulu'na, "Bu gençleri dışarı çıkarıyorlarsa önünde siper olacaksın" derken başka bir anne ise "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" ifadesini kullandı.

Bir aile, "Bu nasıl bir CHP, çocuklarımız içeride" derken başka bir aile de "O zaman Özgür Özel'e söyleyin, Saraçhane'ye değil gelsin burada toplansın" diyerek tepkini dile getirdi.