Tutukluların bayram nedeniyle görüş sayısı artırıldı

Adalet Bakanlığı, tutuklu ve hükümlülerin bayram nedeniyle birinci dereceden yakınları ile görüşmelerinin artırıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı: "Tutuklu ve hükümlüler Ağustos ayında aileleriyle iki kez görüşebilecek. Tutuklu ve hükümlüler, 1-10 ve 15-31 Ağustos tarihleri arasında birinci derece akrabalarıyla görüşebilecek."

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