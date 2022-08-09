Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Enerji çalışmalarına karşı gelmek en büyük ihanettir

Enerji alanında dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için yapılan girişimleri engellemeye çalışanlara en güzel cevap Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan geldi.

Türkiye, enerji alanında dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için alternatif enerji kaynakları başta olmak üzere farklı yöntemler üzerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye’nin bu çalışmaları, ‘Çevreci’ görünümlü bazı kesimler tarafından mahkeme yoluyla engellenmeye çalışılıyor.

Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık mücadelesine engel olmaya çalışanlara Başkan Yazıcı'dan ders niteliğinde sözler geldi.

Başkan yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin enerji kaynaklarını milli ve yerli hale getirmenin ekonomi için olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

Başkan Yazıcı, ”Son zamanlarda Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak hatta belki de sıfıra indirmek için yapmış olduğu bazı yatırımları engellemek için aslı olmayan zeminlerde tepinenleri, ülkemizin her adımını mahkemeye taşıyanları haberlerde sıklıkla görüyoruz” dedi.

"Tam bağımsızlık için yerli ve milli enerjiye mecburuz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "Bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum: 31 milyon 398 bin 360 Ton 2021 yılında ithal ettiğimiz ham petrol miktarı. Her yıl ham petrole milyarlarca dolar ödeme yapıyoruz. Dış ticaret açığımızın en önemli kaynağı bu ödeme. Enerji kaynaklarımızı milli ve yerli hale getirmek, İyi işleyen bir ekonomi için olmazsa olmaz. Tam bağımsızlık için de buna mecburuz. Yenilenebilir enerji yatırımları; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, su enerjisi yatırımları bunun için yapılıyor. Nükleer enerji yatırımlarını da bunun için yapıyoruz. Kendi mühendislerimiz eliyle, geliştirdiğimiz teknolojimizle biz yapıyoruz. Nükleer enerji, Uranyum ve Toryum gibi madenlerden elde ediliyor. Nükleer enerji santrallerini bu madenlerle çalıştıracağız, ülkemizde var olduğunu biliyor ve arıyoruz. Bulacağımızdan şüphemiz yok.”





"Enerji konusundaki tüm çabalar tam bağımsız bir Türkiye için"

Başkan Yazıcı, ”Enerji konusundaki bütün çabalar, tam bağımsız bir ülke için. Bir milli mücadele. Karadeniz’de, Akdeniz’de, Anadolu’nun her köşesinde, bu milli mücadele için Türk mühendisleri inanılmaz bir özveriyle çalışıyor. Petrolse petrol, doğalgazsa doğalgaz, uranyumsa uranyum. Bunları bularak ancak sırtımızdaki bu yükten kurtulabiliriz. Maalesef bu kurtuluş mücadelesine karşı duranlar var. Herkesin alkışlaması gereken çalışmalar, bazıları tarafından mahkeme mahkeme dava ediliyor. Çevre kisvesi giydirilmiş bu davalar, bu milli mücadeleye yük olmaktan, tam bağımsızlığımızı istemeyenlere hizmet etmekten başka bir anlam taşımıyor. İşte Avrupa’nın durumu ortada. Vanaları kısıldığında bile muazzam bir sarsıntı yaşadılar, yaşıyorlar. Bazıları bizi neden benzer bir kadere mahkum etmek istiyorlar? Ne için, kimin adına ve neyi dava ediyorlar? Anlamıyorum. Kınıyorum” dedi.