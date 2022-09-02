Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kalırken Tuzla Belediyesi, 47 bin öğrencinin tamamının kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.

1'inci sınıf öğrencilerinden 12'nci sınıf öğrencilerine kadar ders kitapları, ücretsiz bir şekilde devlet tarafından karşılanırken İstanbul'un Tuzla Belediyesi'nden öğrencilere ek destek geldi.

Tuzla Belediyesi, yaptığı çalışmalar kapsamında öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını da unutmadı.

47 bin öğrenciye destek

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 47 bin öğrencimizin tamamının kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

"Tuzlalı gençler, okula dönüş hediyeniz hazır"

Konuya ilişkin açıklama videoyla birlikte Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan geldi.

Şadi Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tuzlalı gençler, okula dönüş hediyeniz hazır.

10 yıldır sosyal doku araştırmasıyla belirlenen öğrencilere yaptığımız kırtasiye desteğinin kapsamını genişletiyoruz. Bu sene ilçemizde eğitim gören tam 47 bin öğrencimizin tamamının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz."





"Öğrencilerimiz için ayrı bir hazırlık içerisindeyiz"

Ayrıca açıklamalarda da bulunan Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, "Gerek, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce yapmış olduğumuz okullarımızdaki boya, badana, tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Aynı zamanda da şimdi defter, kalem ve eğitim setleri olarak da öğrencilerimiz için ayrı bir hazırlık içerisinde, ayrı bir telaş içerisindeyiz.

Mesajım şu; her şey akla, akıl ise bilgiye muhtaçtır. Dolayısıyla, bilgiyle donanmalı ve zekamız ne olursa olsun, bilgi zekanın kementidir. Başarı ancak sözlükte, çalışmaktan önce gelir. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediyesi: 47 bin öğrencimizin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz - VİDEO