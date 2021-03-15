Programda CHP'li eski vekil Ali Özgündüz, CHP'nin tartışılmasına tepki göstermesi canlı yayında gerginlik yaşattı.

Türkiye'deki haber kanallarında canlı yayın kavgasına bir yenisi daha eklendi...

TV 100'de Hande Aydemir'in sunduğu Şimdi Konuşalım programında dün gece ortalık karıştı.

Programın konukları bu hafta, CHP 24. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Siyaset Bilimci Tacettin Kutay, AK Parti İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci ve LDP eski Genel Başkanı Com Toker oldu.

CHP'Yİ Mİ TARTIŞIYORSUNUZ

Ali Özgündüz'ün "Sizin burada işiniz ne CHP'yi mi tartışıyoruz?" sözlerine Tacettin Kutay, "Size ne beyefendi ne konuşacağımdan? Size günah mı çıkartıyoruz? Papaz mısınız siz?" diye yanıt vermesi sonrası ortalık karıştı.

CHP'li Özgündüz de "Papazın şimdi bilmem neyi diyeceğim de... Konuşturma şimdi beni" dedi.

KARŞIMA BU TÜR ADAMLARI ÇIKARMAYIN

Tacettin Kutay da "Her hafta beni nereden buluyor bunlar ya" diyerek Özgündüz'ün sözlerine tepki gösterdi.

Daha sonra ise Ali Özgündüz, "Karşıma bu tür adamları çıkarmayın. Benim dengim olan siyasetçi çıkartın diye ısrarla söyledim. Sizin derdiniz CHP'yi tartışmaksa, ben müsade alayım siz tartışın kendi başınıza " diyerek programın sunucusu Hande Özdemir'e seslendi.

SİZ KİM OLUYORSUNUZ

Mücahit Birinci de Özdemir'e "Bu nasıl tavır ya! 'Benim karşıma bu tür adamları çıkarmayın...' Nasıl tavır? Siz kim oluyorsunuz?" diyerek CHP'li Özgündüz'e tepki gösterdi.

SONRAKİ SEÇİMLERDE VEKİL OLMAK İSTİYOR

Daha sonra ise Ali Özgündüz, Tacettin Kutay'ın "Ya bir dahaki seçimde vekil olmak istiyor, vekil yapmadılar. O yüzden kendini Don Kişot yaptı" sözlerine "Bu adama müdahale edin. Böyle hadsiz insanlarla beni muhattap etmeyin" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan sert tartışmanın ardından programın sunucusu Hande Aydemir, canlı yayına reklam arası verdi.

CHP'li Özgündüz'ün de verilen reklam arasının ardından yayını terk ettiği görüldü.

TV 100'de canlı yayında CHP'yi neden tartışıyorsunuz kavgası VİDEO