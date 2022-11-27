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    TV 100'de canlı yayında tank-palet tartışması

    CHP'li Gülay Yedekçi'nin tank palet fabrikasının kiralandığı iddiasına Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat sert tepki gösterdi. Murat, "Yanlış bilgilerle yanlış yorumlar yapmayın." dedi.
    • 27.11.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 13:23
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    TV 100'de canlı yayında tank-palet tartışması

    Tank-palet iddiaları yeniden gündeme taşındı.

    Tv 100 ekranlarında yayınlanan 'Gündeme Dair' programında nabızlar yükseldi.

    Pınar Işık Ardor moderatörlüğündeki program konuklarından CHP 26'ncı dönem milletvekili Gülay Yedekçi ile Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat arasında tank-palet tartışması yaşandı.

    Yedekçi'nin tank palet fabrikasının Katar'a kiraya verildiğini iddia etmesi gerginliğe neden oldu.

    "Yanlış bilgilerle yanlış yorumlar yapmayın"

    Bunun üzerine Ferhat Murat, "Tank-palet kiralanmadı. Ortak bir şirket kuruldu. Katar firmasıyla Milli Savunma Sanayii bir üretim yapıyor. Yanlış bilgilerle yanlış yorumlar yapmayın. Gündemi kirletme üzerine kurulu bir strateji. Sayın Kılıçdaroğlu'nun stratejisi burada Gülay hanım tarafından uygulanıyor. Uyuşturucu iftirasını atan bir strateji." şeklinde konuştu.

    TV 100 de canlı yayında tank-palet tartışması #1

    "Gurur duyuyorum"

    Bunun üzerine Yedekçi de, "Genel başkanımın stratejisini uygulamaktan gurur duyuyorum." yanıtı verdi.

    TV 100'de canlı yayında tank-palet tartışması VİDEO

    TV 100 de canlı yayında tank-palet tartışması #2

    Olayın geçmişi

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş yıllarda yaptığı bir meclis konuşmasında "Tank palet fabrikasını sattılar." iddiasında bulunmuştu.

    Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklama yaparak, tank palet fabrikasının satılmadığını, yalnızca devredildiğini belirterek değerinin 250 milyon dolar olduğunu söylemişti.


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