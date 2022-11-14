Twitter, Youtube ve Instagram ne zaman düzelecek? İnternet normale döndü mü?

Twitter, Youtube ve Instagram ne zaman düzelecek? İnternet normale döndü mü?

İnternette yaşanan sorunun ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Vatandaşlar sosyal ağlarda yaşanan yavaşlamanın ne zaman düzeleceğini araştırıyor.

Türkiye genelinde bu akşam saatlerinden itibaren devam eden bir internet sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar Twitter, Youtube, Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya uygulamalarında sorun yaşıyor.

Popüler sosyal ağlarda yaşanan sorunlar hakkında internette araştırmalar hız kazandı.

Konu hakkında araştırma yapan vatandaşlar sorunun neden olduğunu ve ne zaman düzeleceğini araştırıyor.

BTK açıklama yaptı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı." ifadelerine yer verdi.

Sosyal ağlarda yaşanan bu sorun gece saatlerinde de devam ediyor. Sorunun tam anlamıyla ne zaman düzeleceği henüz bilinmiyor.