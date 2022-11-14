2023 yılı yaklaşırken üç ayların ne zaman başlayacağı ve kandil tarihleri merak ediliyor. Peki üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2023 Kandil günleri tarihleri...

2023 yılı yaklaşırken kandil günlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan 2023 yılı dini takvimiyle beraber, üç ayların bu sene de hangi tarihte başlayacağı belli oldu. Peki üç aylar ne zaman başlıyor? İşte tarihleri...

2023 yılında üç aylar ne zaman başlıyor?

2023 yılı yaklaşırken üç ayların tarihi merak ediliyor. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edileceği üç aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak.

Üç ayların başlangıcının ardından ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşmiş olacak. Ayrıca Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Gelecek sene Ramazan ayı ise 23 Mart tarihinde başlayacak.

Recep ayında dinen önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip kandili iken, diğeri de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili olarak biliniyor.