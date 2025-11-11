Uçak kazası nedeniyle Milli Dayanışma, Kardeşilk ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi

- TBMM, 13 Kasım'da yapılacak olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ertelendiğini açıkladı.
- MSB, Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden C130 askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.
- Uçakta 20 personel bulunuyordu ve arama kurtarma çalışmaları Gürcistan ile koordineli olarak sürdürülüyor.
MSB'den yapılan açıklamada, bir kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü duyuruldu.
Yapılan açıklamada "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." denildi.
"DÜŞEN UÇAKTA 20 PERSONELİMİZ VARDI"
MSB, düşen uçakta 20 personel olduğunu belirterek, "Düşen uçağımızda, uçuş ekibiyle birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
TBMM KOMİSYONUN ERTELENDİĞİNİ DUYURDU
TBMM, 13 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kaza nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.