Uçak kazası nedeniyle Milli Dayanışma, Kardeşilk ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi

MSB'den yapılan açıklamada, bir kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." denildi.

"DÜŞEN UÇAKTA 20 PERSONELİMİZ VARDI"

MSB, düşen uçakta 20 personel olduğunu belirterek, "Düşen uçağımızda, uçuş ekibiyle birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

TBMM KOMİSYONUN ERTELENDİĞİNİ DUYURDU

TBMM, 13 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kaza nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: