Uçak seferleri iptal mi? Hangi ülkelere uçuşlar durduruldu? Biletler ne olacak?

Uçak seferleri iptal mi? Hangi ülkelere uçuşlar durduruldu? Biletler ne olacak?

Koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'ye A aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sürekli sekteye uğrayan ulaşım sektörü bu kez koronavirüsün mutasyona uğramış hali nedeniyle tedbirler alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre koronavirüsün mutasyonu nedeniyle İngiltere'de bulaş hızı arttığını belirterek, 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

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HANGİ ÜLKELERDEN UÇUŞLAR DURDURULDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüsün mutasyonu sebebiyle İngiltere'de bulaş hızının artması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

Öte yandan Koca, tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için de tüm yolcular test yapılacağını ve karantine kurallarının uygulanacağını belirtti.

UÇAK BİLETLERİ İPTAL Mİ?

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika’dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" dedi.

SHGM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur" denildi.