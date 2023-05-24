Ücret alınmayan doğalgaz faturalarındaki mesaj Türkiye'nin en büyük keşiflerinden biri olan yerli gaz vatandaşın hizmetine ücretsiz sunuldu.

ensonhaber.com Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın sisteme aktarılmasından sonra 24 Nisan-31 Mayıs arasındaki faturalardan bedel talep edilmeyeceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Sonraki 11 ayın doğalgaz faturalarında ise 25 metreküplük kullanımın ücretsiz olacağı Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra uygulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeden sonra faturalar gönderilmeye başladı. "Hayırlı olsun" Gönderilen faturadaki ücret kısmında "sıfır" ibaresi ile birlikte şu ifadelere yer verildi: Sayın abonemiz doğalgaz tüketim faturanız Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun.