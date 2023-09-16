Üçüncü nükleer santral için Çin ile anlaşmada sona gelindi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin ile yürütülen nükleer santral ihalesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Bayraktar, “Çok önemli bir noktaya geldik. Birkaç ay içerisinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor." İfadelerini kullandı.

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Enerjide bağımsızlık hamleleriyle yoluna devam eden Türkiye, adımlarını bu yönde atmayı sürdürüyor.

Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar nükleer santral projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkan Yardımcısı He Yang’ın geçtiğimiz günlerde Ankara'ya geldiğini hatırlattı, üçüncü santral için uzun zamandır devam eden görüşmelerde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Çin ile enerji santrali anlaşması: Çok önemli bir noktaya geldik

Bakan Bayraktar Kırklareli'nin İğneada beldesinde kurulması planlanan santralle ilgili olarak, "Çok önemli bir noktaya geldik, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor. Çünkü yine ilgilenen başka taraflar da var ve anlaşmanın belirli bir kısmı için zaten yeterince müzakere ettik ve oldukça yakınız." dedi.

'Anlaşma yakında olabilir'

Taraflar arasında bazı farklılıkların olduğunu ancak bunların büyük olmadığını anlatan Bayraktar, "Dolayısıyla boşluğu doldurabilir ve Çin ile nükleer enerji programı için yakında bir anlaşma yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bu santralden yaklaşık 4,8 GW elektrik üretebileceğiz"

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali inşaatına da değinen Bayraktar, "İlk reaktörü, ana inşaat işlerini tamamladık ama bildiğiniz gibi burası dünyadaki en büyük nükleer şantiye. Bu santralden yaklaşık 4,8 GW elektrik üretebileceğiz" diye konuştu.

Sinop ile ilgili Güney Kore de masada

Bayraktar, Sinop’ta planlanan ikinci nükleer santral için de Rusya'yla görüşmelerin sürdüğünü, aynı zamanda Güney Kore ile de temasların olduğunu aktardı.

Bakan Bayraktar son olarak yenilenebilir enerji konusunda, özellikle güneş ve rüzgarda büyük bir potansiyelin olduğu bilgisini paylaşan Bayraktar, şunları kaydetti:

"2035'e kadar, 42 bin megavat güneş, 18 bin megavat rüzgar, 5 bin megavat offshore rüzgar enerji santrali planlıyoruz."