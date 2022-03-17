Uçuş iptali sorgulama 18 Mart 2022: Uçak seferleri ertelendi mi, hangi uçuşları iptal?

THY, İstanbul'da 18 Mart'ta beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Peki İstanbul'da hangi uçuşlar iptal edildi? İşte 18 Mart 2022 uçuş iptali sorgulama...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-22 Mart 2022 tarihlerini içeren haftalık hava tahminini yayınladı.

Buna göre sıcaklıklar düşecek ve İstanbul'da pazartesi günü sona eren kar yağışı, yeniden başlayacak.

18 Mart Cuma gününden itibaren etkisini iyice artırması beklenen kar yağışı nedeniyle peş peşe uyarılar yapıldı. Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'ta bazı seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin iptal olan uçuşlarla ilgili açıklama yapmasının ardından yolculuk yapacak olan vatandaşlar, ''Uçak seferleri iptal mi? Hangi seferler iptal oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki uçak seferleri ertelendi mi, iptal mi oldu? Hangi uçuşlar iptal edildi? 18 Mart 2022 THY iptal olan uçuşlar listesi sorgulama ekranı...

18 MART 2022 İSTANBUL UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları (THY), resmi internet sitesi üzerinden 18 Mart'ta İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."