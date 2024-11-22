Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan yolcuyu bantla bağladılar

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Milwaukee’den Dallas-Fort Worth’a giden American Airlines’a ait uçakta yaşanan olayda, yolcunun diğer yolcuların ve uçuş ekibinin müdahalesiyle durdurulduğu belirtildi.

Salı günü gerçekleşen olayda, uçakta görevli bir kabin memuruna yönelen yolcu, “Hemen bu uçaktan inmem gerekiyor” diyerek uçak kapısını açmaya çalıştı. Kamu güvenliği raporlarına göre, yolcu giderek daha agresif bir hale geldi ve kabin memuruna zarar verdi.

Yolcunun kapıya doğru hareketlenmesi üzerine, uçakta bulunan diğer yolcular kabin memurunun çağrısıyla müdahalede bulundu.

Yolculardan biri, yolcuyu arkadan sarılarak yere yatırdıklarını ve kabin ekibinin getirdiği bant ve plastik kelepçelerle ellerini, dizlerini ve ayaklarını bağladıklarını söyledi.

Bu şekilde yolcu yaklaşık 30 dakika boyunca kontrol altında tutuldu.

SORUNSUZ İNİŞ YAPTI

Uçak, Dallas-Fort Worth Havalimanı’na sorunsuz şekilde iniş yaptıktan sonra, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve havalimanı güvenlik ekipleri uçağa girerek yolcuyu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişinin akıl sağlığı kontrolünden geçirilmek üzere bir değerlendirmeye tabi tutulduğu öğrenildi.