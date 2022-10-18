UEK nedir, ne işe yarar? İşte Uzaktan Eğitim Kapısı hakkında detaylar!

Uzaktan Eğitim Kapısı platformuyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, "UEK nedir? Ne işe yarar" sorularını araştırmaya başladı. İşte Uzaktan Eğitim Kapısı hakkında detaylar...

UEK, Uzaktan Eğitim Kapısı anlamına gelir. Cumhurbaşkanlı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilir.

Uzaktan Eğitim Kapısı platformu, kamu çalışanlarının kendilerini geliştirmelerine ve donanımlarını artırmalarına fırsat tanıyor.

Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde atılan en önemli adımlardan biri olan UEK platformu, tüm kamu kurumlarının hizmetine sunuldu.

UEK ile Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında tasarlanan platform ile çalışan eğitiminde fırsat eşitliği sağlanması, insan kaynağı verimliliği ile eğitim ve geliştirme faaliyetleri kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Uzaktan Eğitim Kapısı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, "UEK nedir? Ne işe yarar?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

UEK nedir?

Kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması için hazırlanan ve tüm kamu kurumlarının hizmetine sunulan yerli ve milli dijital eğitim platformudur.

UEK ne işe yarar?

UEK ile tüm kamu kurumları, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimleri için hazırladıkları eğitimleri; video, sunu, canlı sınıf veya webinar yöntemleriyle gerçekleştirebilmektedir.

Senkron ve asenkron eğitimlerin birlikte sunulduğu bu yapı içerisinde, ölçme ve değerleme sisteminin yanı sıra geliştirilen raporlama sistemi ile eğitimlerin takip edilmesine ve veri üretilmesine olanak sağlanmaktadır.

UEK nasıl kullanılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eğitim yetkilileri, çalışanları sisteme tanımlayabilmektedir. Uzaktan Eğitim Kapısı'na tanımlı 4 milyondan fazla kamu çalışanı e-Devlet ile Platform'a giriş yapabilmekte ve kendilerine atanan eğitimlere katılım sağlayabilmektedir. Çalışanlar, süreli eğitimlere belirlenen zaman içerisinde, süresiz eğitimlere ise istedikleri zaman erişim sağlayabilmektedir.

Uzaktan Eğitim Kapısı'ndan kimler faydalanabilir?

Uzaktan Eğitim Kapısı'ndan başta Cumhurbaşkanlığı teşkilatı olmak üzere, 17 Bakanlık, 10 Başkanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili, koordine tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler yararlanabilmektedir.