Uğur Dündar: CHP'nin içindeki Truva atları harekete geçti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

Mahkeme, 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresine dair davada, Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı; 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurdu.

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildiği öğrenildi.

Bu gelişmelerin akabinde de Uğur Dündar, X üzerinden bir açıklama yaptı ve CHP'nin bölünmek istediğini söyledi.

Dündar, şöyle dedi:

"TRUVA ATLARI HAREKETE GEÇTİ"

"Görünen köy kılavuz istemez! CHP'nin içindeki Truva atlarını harekete geçirip, partiyi bölecekler. Turnusol deneyi Gürsel Tekin'in İstanbul CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasıyla başlamıştır."

Uğur Dündar'ın bu açıklamasının ardından yapay zeka ile yapılan "Ben Kemal geliyorum" isimli video gündem oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNÜYOR

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesiyle birlikte Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay yeniden gündeme geldi.

Kurultaya büyük etki gösteren İstanbul delegelerinin, şaibeli durumu tescillenmesi üzerine kurultayın iptal edilip edilemeyeceği merak konusu.

Hukukçular, İstanbul delegelerinin şaibeli duruma düşmesinin tescillenmesiyle birlikte kurultayın da iptal edilmesini güçlü bir ihtimal olarak görüyor.