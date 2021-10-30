Programında Dumlupınar'daki şehit Sancaktar Mehmet ile babasının hikayesini anlatan Uğur Dündar, duygusal anlar yaşadı.

Gazeteci Uğur Dündar, TELE1 ekranlarında sunduğu 'Demokrasi Arenası' programında, Dumlupınar şehidi Onbaşı Sancaktar Mehmet ile babası Çetmili Kara Ali Çavuş'un hikayesini anlattı.

Çetmili Kara Ali Çavuş'un 1912 yılında cephelerde savaşmak için evinden ayrıldığını belirten Uğur Dündar, oğlu Mehmet'e 11 yıl sonra kavuştuğunu söyledi.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Dündar, o hikaye sırasında ise gözyaşlarını tutamadı.

"11 YIL SONRA KAVUŞURLAR, BABA ERTESİ GÜN ŞEHİT DÜŞER"

Dündar, hikayeye şöyle devam etti:

"11 yıl sonra sarlırlar, öpüşürler ve çok hazindir baba ertesi gün orada şehit düşer. Oğlu babasının cenazesini taşırken heykele konu olmuştur.

"O YİĞİT DELİKANLI DA..."

O yiğit delikanlı, 19 yaşındaki Onbaşı Sancaktar Mehmet'te 9 Eylül günü İzmir'e giren birliklerin en önünde giderken şehit düşer.

"DUMLUPINAR OLMASAYDI KİM BİLİR ADIMIZ NE OLURDU"

Dumlupınar'ı unutturmaya çalışanların bu dünyada ve öbür dünyada yeri yoktur. Duplupınar kazanılmasaydı bugün biz yoktuk. Dumlupınar kazanılmasaydı bugün biz yoktuk. Belki birey olarak vardık ama adlarımız kim bilir neydi. Burada bırakın konuşmayı, hür nefes bile alamazdık. Şu aldığımız nefesi bile, her şeyimizi 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

Uğur Dündar Dumlupınar şehidini anlatırken gözyaşlarını tutamadı