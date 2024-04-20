Uğur Dündar, hakkındaki haberler için yayın yasağı kararı aldırdı

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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'da yaptığı açıklamalar ile herkesin kafasını karıştırdı.

Metin Akpınar ile Uğur Dündar'ın aynı kadından çocuk yaptığı iddiaları gündemden düşmüyor.

Dündar, Nebioğlu'nun kardeşi Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davasına ilişkin haberlere karşı önlem aldı.

Dündar, Dilara Gülatan'ın kendisine yönelik iddialarıyla ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldırdıklarını belirtti.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Ne talihsiz çocuklarmış"

Dün sizlere 'Bana atılan iftira ve yalanlar, bunları yayanların ellerinde patlar' diye yazdım ya... Bugün soruşturmacı gazetecilik yaptım ve beni tanıdığı(hatta çocuk sahibi olduğu) iddia edilen Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum.



Onların iddialarını dinledikçe kızları için daha da üzüldüm. Ne talihsiz çocuklarmış... Ancak aşağıda okuyacağınız mahkemece çıkarılan yayın yasağı kararı nedeniyle şimdilik bunları ve elimdeki belgeleri açıklamıyorum. Resmi makamlar talep ettiği takdirde onlarla paylaşmaya hazırım. Hakikat hedefine vardı bile... Az sonra...