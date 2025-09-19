Uğur Dündar önce Kılıçdaroğlu'nu şimdi Özel'i Bülent Ecevit'e benzetti

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından İstanbul'un ilçelerinde miting yapmaya başladı.

Özgür Özel'in konuştuğu mitinglere Uğur Dündar, ilginç bir yorum getirdi.

Partiye mutlak butlan kararı çıkarsa geri dönme ihtimali olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemenin "kepazelik" olduğunu söyleyen Dündar, zamanında Kılıçdaroğlu için yaptığı Bülent Ecevit benzetmesini Özgür Özel'e çevirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ BÜLENT ECEVİT'E BENZETTİ

Dündar, mitinglerde konuşan Özgür Özel için, "Özgür Özel, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, ağzından çıkan her sözcüğü pür dikkat dinleyen topluluğa sesleniyor.

Bu coşku dolu görüntü beni CHP'nin efsanevi genel başkanı Bülent Ecevitli yıllara götürüyor." dedi.

AKILLARA KILIÇDAROĞLU GELDİ

Uğur Dündar, zamanında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçağa binerken bir karesini paylaşmış ve şöyle demişti:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarifeli uçağa binerken görüntülendiği fotoğrafa bakarken unutamadığım bir olayı hatırladım.

Bir yolculukta, merhum Bülent Ecevit'in 7-8 kişi önündeydim. Sıramı vermek isteyince, çok nazik bir ifadeyle teşekkür etmiş ve bekleyeceğini söylemişti."