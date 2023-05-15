Uğur Dündar: Vatandaşı küçümsemek kendi başarısızlığından kaçmanın bir yoludur Seçimin sonucunu beğenmeyen bazı muhalifler, AK Parti'ye oy veren vatandaşlara ve depremzedelere yönelik ağır ifadeler kullandı. Bu ifadelere Uğur Dündar'ın yanıtı ise, "Vatandaşı küçümsemek, kendi aczini ve başarısızlığını itiraftan kaçmanın bir yoludur!" oldu.

ensonhaber.com Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Oyların büyük bölümü sayılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıktı. Diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,89'da kaldı. Yoğun geçen seçim gecesinin ardından YSK'dan açıklama geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener, resmi olmayan sonuçlara göre seçimin ikinci tura kaldığını söyledi. Muhalifler sonucu beğenmedi: AK Parti'ye oy veren seçmenlere yönelik ağır ifadeler kullandılar Yaşananların ardından muhalefet cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Yaşanan hayal kırıklığının faturası da AK Parti'ye oy veren seçmene kesilmeye çalışıldı. AK Parti'ye oy veren vatandaşları özellikle depremzedeleri ağır ifadelerle eleştirenlere gazeteci Uğur Dündar'dan yanıt geldi. Dündar, "Vatandaşı küçümsemek, kendi aczini ve başarısızlığını itiraftan kaçmanın bir yoludur!.." dedi. Uğur Dündar'dan cevap geldi: Vatandaşı küçümsemek, kendi aczini ve başarısızlığını itiraftan kaçmanın bir yoludur Dündar, bir başka tweet'inde ise CHP'nin oylarını artırdığı Mersin ve Erzincan'ı örnek gösterdi. Dündar, "CHP'nin Mersin ve Erzincan'daki büyük oy artışları niçin diğer illerde olmadı? Demek ki aday listesi seçmenin beklentisi doğrultusunda ve çok çalışan isimlerden oluşturulursa, bu sağlanıyor. Mersin'in lokomotifi Ali Mahir Başarır ve Erzincan'da Mustafa Sarıgül'ü kutluyorum." şeklinde konuştu.