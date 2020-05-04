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Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'i savundu
Bodrum'da 7 milyon dolarlık villası bulunduğu ortaya çıkan Yılmaz Özdil'e yönelik eleştirilere Dündar'dan cevap geldi: Sen de yaz, sen de kazan!
- Haber Merkezi
- 04.05.2020 - 16:50
Atatürk hakkında yazdığı kitaplarla büyük bir gelir elde eden Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki 7 milyon dolarlık villası gündemde.
Eşinin üzerine yaptırdığı villanın yapım sürecindeki çelişkilerin ortaya çıkması üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından villada inceleme yapıldı.
Hakkındaki iddialara cevap vermek yerine sessizliğe bürünen Yılmaz Özdil'e Uğur Dündar'dan destek açıklaması geldi.
SEN DE YAZ, SEN DE KAZAN
Yılmaz Özdil'in çok kazandığını normal karşılayan Uğur Dündar, "Sen de yaz, sen de kazan!" dedi.
Özdil'in hiçbir yasa dışı işin içinde olmayacağını savunan Uğur Dündar, villanın kaçak olduğu iddiasını reddetti.
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