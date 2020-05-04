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    Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'i savundu

    Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'i savundu

    Bodrum'da 7 milyon dolarlık villası bulunduğu ortaya çıkan Yılmaz Özdil'e yönelik eleştirilere Dündar'dan cevap geldi: Sen de yaz, sen de kazan!
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2020 - 16:50
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    Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'i savundu

    Atatürk hakkında yazdığı kitaplarla büyük bir gelir elde eden Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki 7 milyon dolarlık villası gündemde.

    Eşinin üzerine yaptırdığı villanın yapım sürecindeki çelişkilerin ortaya çıkması üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından villada inceleme yapıldı.

    Hakkındaki iddialara cevap vermek yerine sessizliğe bürünen Yılmaz Özdil'e Uğur Dündar'dan destek açıklaması geldi.

    SEN DE YAZ, SEN DE KAZAN

    Yılmaz Özdil'in çok kazandığını normal karşılayan Uğur Dündar, "Sen de yaz, sen de kazan!" dedi.

    Özdil'in hiçbir yasa dışı işin içinde olmayacağını savunan Uğur Dündar, villanın kaçak olduğu iddiasını reddetti.

    İŞTE O TWEET

    Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki 7 milyon dolarlık villası haberi

    Yılmaz Özdil'in Atatürk üzerinden çıkardığı kitap serisi haberi

     

     

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