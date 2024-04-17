Uğur Dündar'a babalık davası açan isim ortaya çıktı

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Gazeteci Uğur Dündar, şu sıralar sıkça gündemde.

Oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızının ortaya attığı iddialar, Dündar'a da dokundu.

Dündar'ın evlilik dışı bir kızı olduğu yönünde iddiaların ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

Uğur Dündar'a babalık davası açan isim

Babalık davasına ilişkin açıklama yapmasının ardından Günaydın, Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen ismi ortaya çıkardı.

İşte Dündar'ın kızı olduğu söylenen Dilara G.

Isparta'da yaşayan ve evli olduğu da yeni ulaşılan bilgiler arasında.

"DNA biyolojik babalık iddiasını reddetti"

Dündar dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada davaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama madem ki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim:



Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır...

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.