Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ters yumruk almış boksör' benzetmesi Seçimi kaybetmesinin nedeni olarak ulusalcıları hedef gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Uğur Dündar "Kemal Bey seçimlerden bu yana ters yumruk almış boksöre benziyor.. Sanırım kendine gelebilmesi için Kuvayı Milliye'nin müzesi olan İzmir'i de seçimde kaybetmesi gerekecek." dedi.

ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken genel seçimlerde yaralı çıkan mağlup CHP'de değişim krizi sürüyor.

İstifa çağrılarına kulak tıkayıp yola devam mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanında rahatsızlığına neden oldu.

Tepkileri azaltmak ve koltuğunu bırakmamak adına seçim sonuçlarına ilişkin her gün yeni teoriler üreten Kılıçdaroğlu, son olarak seçimi ulusalcıların kendilerine oy vermemesi nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Bu açıklaması, gazeteci Uğur Dündar'ı kızdırdı.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmamasına en çok tepki gösteren gazetecilerden biri olan Dündar'dan yeni bir tepki geldi.

"Sanırım kendine gelebilmesi için İzmir'i de kaybetmesi gerekecek"

Kılıçdaroğlu'nu ters yumruk almış boksöre benzeten Dündar, şu ifadeleri kullandı: