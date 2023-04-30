Uğur Dündar'dan Muharrem İnce'ye 'adaylık' mektubu Müjdat Gezen'in ardından Uğur Dündar da Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmesi için çağrıda bulundu. Dündar, "Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasını engelleyeceğin öngörülüyor. Yani kaybetmekle kalmıyorsun, ayrıca kaybettiriyorsun" dedi.

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Millet ittifakı cephesinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından 'oyları bölüyor' bahanesiyle Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi istenmişti.

Muharrem İnce'ye yönelik baskılar siyasetle sınırlı kalmamış buna sanat camiasından isimler de dahil olmuştu.

Sanatçı Müjdat Gezen, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye seslendi.

Mektup yazmıştı: Sen aday olursan seçim ikinci tura kalacak

Cumhuriyet gazetesinde mektubunu paylaşan Müjdat Gezen, Muharrem İnce'nin adaylıktan vazgeçmemesi halinde seçimlerin ikinci tura kalacağını belirtti.

Müjdat Gezen'in bugün yayınlanan "İnce'ye açık mektup" başlıklı yazısı şu şekilde:

Sevgili Muharrem İnce...



Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin. Bir kere içtensin, samimisin. Öğretmensin. Düşündüm taşındım, sana bu mektubu “Yazayım mı, yazmayayım mı” diye. Sonunda senin dürüstlüğüne olan inancım ağır bastı. Ve yazmaya karar verdim.



Bildiğin gibi okulumda yedi yaşından, yetmiş yaşına kadar öğrencim var. Toplam 700 civarında. Bunları velileriyle çarptığın zaman, oldukça kalabalık bir kitle oluşuyor. Hemen hemen tamamının fikri şu ki sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Ve Erdoğan’ın istediği olacak. Oysa tanıdığım kadarıyla, sen iyi bir demokratsın. Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir. Türkiye kritik bir dönemeçte. Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor.



Değerli kardeşim bundan sonrası tamamen sana ait.



Her iki durumda da yolun açık olsun.



Sevgi ve saygılarımla...

Müjdat Gezen'den sonra sıra şimdi de Uğur Dündar'da: Kaybettiriyorsun

Ancak bu baskı Müjdat Gezen'in çağrısıyla sınırlı kalmadı.

Son olarak gazeteci Uğur Dündar da Sözcü gazetesindeki köşesinden Muharrem İnce'ye seslendi.

Dündar, "Ankette Genel Başkanı olduğun Memleket Partisi’nin barajı aşamayacağı, ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanmasını engelleyeceğin öngörülüyor. Yani kaybetmekle kalmıyorsun, ayrıca kaybettiriyorsun" diyerek çağrıda bulundu.

Uğur Dündar İnce'ye yönelik çağrısında şunları kaydetti: