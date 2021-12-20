Uğur Şahin: Omicron, üçüncü doz aşıyı olanlarda da bulaşıcı

Omicron varyantına karşı aşıların etkinliğinin düşük olmasını değerlendiren Uğur Şahin, üçüncü doz aşı olanlarda bile Omicron'un bulaştırılma ihtimali olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı saran koronavirüsün ortaya çıkan yeni varyantlarından en tehlikelisi ve sonuncusu Omicron, hızla yayılmaya devam ediyor.

Türkiye dahil 89 ülkede tespit edilen Omicron varyantı vakalarının hızla yayılmasına karşı, bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor.

BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron'ın bulaştırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

OMİCRON, AŞILARDAN KAÇIYOR

Yeni tip koronavirüse karşı ABD’li Pfizer ile birlikte bir mRNA aşısı geliştiren BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, Omicron'un aşılardan kaçması nedeniyle ortaya çıkan olumsuz durumları ele aldı.

"ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYI OLANLAR OMİCRON'U BULAŞTIRABİLİR"

Fransız Le Monde’un Omicron'a yönelik sorusunu cevaplandıran Uğur Şahin, "Zamanla Omicron'a karşı bir etkinlik kaybı olacak. Bu durum oldukça muhtemel. Üçüncü doz aşı olan kişiler Omicron'u bulaştırabilir. Tahminlerimi ön laboratuvar verilerine değil, çok daha uygun olan gerçek yaşam verilerine dayandıracağım. Duruma farklı bir açıdan bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ HASTALIĞA KARŞI KORUMA ORANI YÜZDE 70 İLE YÜZDE 75"

Aşının genel durumuna ilişkin olumlu değerlendirme yapan Şahin, "Koronavirüsün orijinal versiyonuna karşı elde ettiğimiz yüzde 95 etkinlikten çok uzakta olduğumuz aşikar. Ancak üçüncü enjeksiyondan sonra aşımız her türlü hastalığa karşı yüzde 70 veya yüzde 75 koruma sağlıyor gibi görünüyor.

Bu durum, genel olarak bir aşı için iyi bir sonuç. Ayrıca ciddi hastalığa karşı bunun çok ötesinde olacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

ALMANYA'DA YAPILAN OMİCRON TESTİ

Yakın zamanda Almanya’da yapılan çalışmada, üçüncü doz aşıdan sonra bile etkinlikte çok hızlı bir düşüş bildirilmişti. Çalışmalar, güçlendirici dozun üç ay sonrasında Omicron’a karşı koruyuculuğun tekrar yüzde 25’e düştüğünü göstermişti.