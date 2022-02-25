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    Ukrayna askeri, dans ederek TikTok çekti

    Ukrayna askeri, dans ederek TikTok çekti

    Rusya'nın havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'da askerler, dans ederek çektikleri TikTok'u yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 12:03
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    Rusya'nın tanıma kararının ardından askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da savaş gerilimi günden güne artıyor.

    Birçok kente giriş yapan Rus askerleri, havadan ve karadan müdahalelerle Ukraynalıları bombardımana tutuyor.

    Savaş uçaklarıyla bombalanan ve kentlerinde siren sesleri çalan Ukrayna'dan da zaman zaman karşı müdahale yapılıyor.

    UKRAYNALI ASKERLER TİKTOK ÇEKTİ

    Rusya ağır silahlarla ülkeye saldırmaya devam ederken, Ukrayna ordusuna mensup askerler, TikTok çekti.

    Ukrayna askeri, dans ederek TikTok çekti VİDEO

    5 ASKER ELLERİNDE SİLAHLARLA DANS ETTİ

    Hareketli bir şarkıyla çektikleri TikTok videosunda dans eden Ukraynalı askerlerden biri şarkı söylerken diğeri müzik aleti çalıyormuş gibi davrandı.

    Rusya'nın saldırıları sürerken 5 Ukrayna askerinin ellerinde silahlarla TikTok çekmesi tepki çekti.

    Ukrayna askeri, dans ederek TikTok çekti #1

    Ukrayna askeri, dans ederek TikTok çekti #2

    Ukrayna askeri, dans ederek TikTok çekti #3

    Ukrayna askeri, dans ederek TikTok çekti #4


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