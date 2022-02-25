Rusya'nın havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'da askerler, dans ederek çektikleri TikTok'u yayınladı.

Rusya'nın tanıma kararının ardından askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da savaş gerilimi günden güne artıyor.

Birçok kente giriş yapan Rus askerleri, havadan ve karadan müdahalelerle Ukraynalıları bombardımana tutuyor.

Savaş uçaklarıyla bombalanan ve kentlerinde siren sesleri çalan Ukrayna'dan da zaman zaman karşı müdahale yapılıyor.

UKRAYNALI ASKERLER TİKTOK ÇEKTİ

Rusya ağır silahlarla ülkeye saldırmaya devam ederken, Ukrayna ordusuna mensup askerler, TikTok çekti.

Ukrayna askeri, dans ederek TikTok çekti VİDEO



5 ASKER ELLERİNDE SİLAHLARLA DANS ETTİ

Hareketli bir şarkıyla çektikleri TikTok videosunda dans eden Ukraynalı askerlerden biri şarkı söylerken diğeri müzik aleti çalıyormuş gibi davrandı.

Rusya'nın saldırıları sürerken 5 Ukrayna askerinin ellerinde silahlarla TikTok çekmesi tepki çekti.