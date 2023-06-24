Ukrayna darbeyi takip ediyor! Askerler cepheye patlamış mısır getirtti Rus ordusunun paralı asker grubu Wagner, isyan etti. Putine meydan okuyan ve ayaklanan paralı askerler, Rostov'da kritik noktaları da ele geçirdi. Svaaşın devam ettiği Ukrayna'da ise askerler, patlamış mısır yiyerek Moskova sokaklarını izliyor.

Rusya'da gece saatlerinde başlayan darbe girişimi, hala daha devam ediyor.

Rus ordusunun paralı asker grubu Wagner'ın isyan etmesinin ardından Putin, "Hatanızddan geri dönün" çağrısı yaptı.

Ancak Prigojin yaptığı açıklamada, geri çekilmeyeceklerini söyledi.

Rostov'da kritik noktaların ele geçirilmesi de paralı askerlerin elini güçlendirmeye başladı.

Rusya'da yaşanan bu sıcak saatlerin Ukrayna'da nasıl yankı bulduğu da merak ediliyordu.

Ukrayna geceden beri yaşanan hareketliliği takip ettiğini söylerken, cephedeki askerler ise patlamış mısır getirtti.

Ukraynalılar Rusya sokaklarını izliyor

Rusya'da yaşanan sıcak saatler tüm dünyanın haliyle Ukrayna'nın da gündeminde.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'dan gelen bir video ise herkesi şaşırttı. Cephedeki Ukrayna askerleri Rusya’daki darbe girişimini patlamış mısır yiyerek takip ediyor.

"Teslim olmayacağız" açıklaması geldi

Putin'in açıklamalarını değerlendiren Prigojin, Putin'in yanıldığını belirterek teslim olmayacaklarını söyledi:

"Vatana ihanet hususunda Putin tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz. Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil"