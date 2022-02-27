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    Ukrayna Harkov nerede, hangi bölgede? Kharkiv (Harkov) harita konumu

    Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalesinin 4'üncü gününde "Harkov"a girdi. Harkov'un konumu ve haritadaki yeri merak konusu oldu. İşte Ukrayna'nın Kharkiv (Harkov) Oblastı konumu...
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 10:34
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    Ukrayna Harkov nerede, hangi bölgede? Kharkiv (Harkov) harita konumu

    Ukrayna'nın Rus ordusuna karşı direnişi 4. gününde...

    Rusya askeri müdahalesini sürdürmeye devam ediyor, bölgeden silah sesleri yükseliyor.

    Çernobil ve Kiev'in ardından Harkov'a da giren Rus askerleri, şehri kontrolüne geçirdi.

    Ukrayna’da Harkov Valisi Oleg Sinegubov, “Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz” dedi.

    Ukrayna'nın ikinci büyük kenti sayılan Harkov nerede, hangi bölgede merak konusu oldu.

    Peki Kharkiv (Harkov) nerede? İşte şehir hakkında bilgiler ve harita konumu...

    HARKOV NEREDE?

    Kharkiv (Harkov), Ukrayna’da başkent Kiev’den sonra ülkenin en büyük ikinci şehri.

    Ukrayna’nın kuzeydoğu bölgesinde Kharkiv Oblastı bölgesinde yer alan Kharkiv, Donets Havzası’nda, Lopan ve Udy nehirlerinin kesişiminde konumlanıyor.

    Ukrayna Harkov nerede, hangi bölgede? Kharkiv (Harkov) harita konumu #1

    HARKOV HARİTA KONUMU

    Ukrayna Harkov nerede, hangi bölgede? Kharkiv (Harkov) harita konumu #2


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