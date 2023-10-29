Ukrayna Hükümeti, 100. yılı dolayısıyla hatıra pulu bastırdı Ukrayna Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı dolayısıyla, BayraktarTB2'nin yer aldığı hatıra pulu bastırdı.

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Türkiye bugün, Cumhuriyet'inin 100. yılını kutluyor...

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları tüm yurtta sürerken, bazı devletler ve başkanlarından da mesajlar geliyor.

Türkiye'nin 100. yılını kutlayan Ukrayna Hükümeti ise BayraktarTB2'nin yer aldığı hatıra pulu bastırdı.

"Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"

Pulda, Ukraynalı bir çocuğun Bayraktar TB2'yi bir uçurtma gibi uçurduğu resim yer aldı. Ayrıca, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" yazısı da dikkati çekti.

Bayraktar TB2, Rusya Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna halkının savunmasına en büyük katkıyı sunmuştu.