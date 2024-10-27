Ukrayna ordusunda yabancı subaylar görev alabilecek

AA & Ensonhaber

Ukrayna Parlamentosu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan bir açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, yabancı uyruklu kişilerin veya Ukrayna vatandaşlığı bulunmayan bireylerin Ukrayna ordusunda görev almasına izin veren bir yasayı onayladığı bildirildi.

Parlamento, 10 Ekim'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Devlet Özel Taşıma Servisi ve Ukrayna Ulusal Muhafız Teşkilatı'nda yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların sözleşmeli askerlik hizmetine ilişkin bazı yasalarda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

RUSYA: "YABANCILAR UKRAYNALILARI DAHA KOLAY ÖLÜME GÖNDERECEK"

Diğer yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'in kararına verdiği tepkide,

Böylece, yabancı komutanlar, Ukraynalıların işini daha aktif şekilde bitirecek. Aksi takdirde, bir Ukraynalı acıyarak, diğer bir Ukraynalıyı ölüme göndermeyecek. Zelenskiy'e bunun için para verilmiyor.

ifadelerini kullandı.