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    Ukrayna Savunma Bakanlığı, halkın molotof kokteyli yapmasını istedi

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, halkın molotof kokteyli yapmasını istedi

    Kiev'in kuzeyinde artan patlama seslerinin ardından açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanlığı, halkın molotof kokteyli yaparak saldırıya geçmesi çağrısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 12:40
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 2'inci gününde Kiev'e yayılan Rus askerleri, bombardımana ve saldırılara devam ediyor.

    Rus güçlerinin çevreden sararak belirli bölgelerine giriş yaptığı Kiev'in kuzeyinde artan patlama sesleri, sivilleri de harekete geçirdi.

    Ukraynalılar siren sesleri arasında canlarını kurtarmak için güvenli bölgelere ilerlerken, Obolonsky bölgesinde hafif silah ateşi ve patlamalar duyuldu.

    BAKANLIKTAN SİVİLLERE "MOLOTOF YAPIN" ÇAĞRISI

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, vatandaşlarının Rus birliklerine karşı direniş göstermesi gerektiğini söyleyerek molotof yapmaları yönünde bilgilendirdi.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, halkın molotof kokteyli yapmasını istedi #1

    "VATANDAŞLARIMIZI MOLOTOF KOKTEYLİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

    Sivillerin kendilerini molotof yaparak korumasını isteyen Bakanlık, resmi Facebook hesabından yaptığı duyuruda, "Vatandaşlarımızı Rus birliklerini hareketlerini bize bildirmeye, molotof kokteyli yapmaya ve düşmanı etkisiz hale getirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, halkın molotof kokteyli yapmasını istedi #2

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, halkın molotof kokteyli yapmasını istedi #3

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, halkın molotof kokteyli yapmasını istedi #4

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, halkın molotof kokteyli yapmasını istedi #5


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