Euro
15,01
0.00%
Dolar
13,40
0.00%
Altın
774,35
0.00%
Borsa
1998
0.00%
Bitcoin
505.353
-1.86%
BTXN Coin
33.30
0.00%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C
    Ukrayna'da sivil halka silah kullanımı eğitimi

    Ukrayna'da sivil halka silah kullanımı eğitimi

    Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken olası savaş için Ukrayna, kendi vatandaşını bu duruma hazırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 17:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya ile Ukrayna arasında Donbas'ta çatışmalar 2014’ten bu yana sürerken an itibarıyla iki ülke arasında her an savaş çıkacağı endişesi, dünya kamuoyunun gündem maddesi oldu.

    Özelikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair iddiaların yayılması üzerine Ukrayna ordusu, gönüllü sivillere silah ve askeri eğitim vermeye başladı.

    EĞİTİME İLGİ BÜYÜK

    Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan emekli bir grup asker, başkent Kiev'de yaşayan kişilere tahta kalaşnikof dağıtarak silah tutmayı ve nişan almayı öğretti.

    Olası bir savaş durumunda 255 bin kişilik orduya destek olması beklenen gönüllüler eğitimlere büyük ilgi gösteriyor.

    Gönüllüler arasında veterinerlik öğrencisinden mimara, belediye işçisinden şoföre kadar çok sayıda insanın gönüllülük programına katılarak eğitim aldığı kaydedildi.

    ABD ORDUSUNDAN DA EĞİTİM

    Siviller arasında bunlar yaşanırken, ülkenin en batısında yer alan Lviv kentinde ise ABD ordusundan uzmanlar, Ukrayna ordusundan askerlere M141 Bunker mühimmatını kullanma eğitimi verdi.

    Ukrayna da sivil halka silah kullanımı eğitimi #1

    Ukrayna da sivil halka silah kullanımı eğitimi #2

    Ukrayna da sivil halka silah kullanımı eğitimi #3

    Ukrayna da sivil halka silah kullanımı eğitimi #4

    Ukrayna da sivil halka silah kullanımı eğitimi #5

    Ukrayna da sivil halka silah kullanımı eğitimi #6

    Ukrayna da sivil halka silah kullanımı eğitimi #7

    Ukrayna da sivil halka silah kullanımı eğitimi #8

    Ukrayna da sivil halka silah kullanımı eğitimi #9


    Görüş Bildir