Ukrayna'da sivil halka silah kullanımı eğitimi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken olası savaş için Ukrayna, kendi vatandaşını bu duruma hazırlıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas'ta çatışmalar 2014’ten bu yana sürerken an itibarıyla iki ülke arasında her an savaş çıkacağı endişesi, dünya kamuoyunun gündem maddesi oldu.

Özelikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair iddiaların yayılması üzerine Ukrayna ordusu, gönüllü sivillere silah ve askeri eğitim vermeye başladı.

EĞİTİME İLGİ BÜYÜK

Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan emekli bir grup asker, başkent Kiev'de yaşayan kişilere tahta kalaşnikof dağıtarak silah tutmayı ve nişan almayı öğretti.

Olası bir savaş durumunda 255 bin kişilik orduya destek olması beklenen gönüllüler eğitimlere büyük ilgi gösteriyor.

Gönüllüler arasında veterinerlik öğrencisinden mimara, belediye işçisinden şoföre kadar çok sayıda insanın gönüllülük programına katılarak eğitim aldığı kaydedildi.

ABD ORDUSUNDAN DA EĞİTİM

Siviller arasında bunlar yaşanırken, ülkenin en batısında yer alan Lviv kentinde ise ABD ordusundan uzmanlar, Ukrayna ordusundan askerlere M141 Bunker mühimmatını kullanma eğitimi verdi.