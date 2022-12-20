Ukrayna'daki Türkiye'nin kargo uçakları yurda dönüyor

Savaş nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan Türk askeri nakliye uçakaları Türkiye'ye geri getiriliyor.

24 Şubat'ta Ruys ile ukrayna arasında başlayan savaşta insani yardım ulaştırmak ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 adet A400M askeri nakliye uçağı Ukrayna'ya gitmişti.

Çatışmaların başlaması ve hava sahasının kapatılmasıyla biri Koca Yusuf adındaki 2 dev uçağımız Borispol Havaalanı'nda mahsur kaldı.

2 uçak da geri getiriliyor

Türkiye savaşın başından bu yana yürüttüğü diplomasi trafiğini bu konuda da çalıştırdı ve mutlu sona ulaşıldı.

Söz konusu TSK'ya ait bu dev iki uçak için geri dönüş tarihi belli oldu. Uçaklar bugün Kayseri'ye doğru yola çıkacak.

Kayseri'ye intikali başlamıştır

Güvenlik açısından kalkış saati hakkında bilgi verilmezyen uçaklar, Polonya hava sahası üzerinden Türkiye'ye girecek.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır." denildi.

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