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    Ukrayna'dan tahıl yüklü 5 gemi yola çıktı

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti" denildi.
    • 01.09.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:03
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    Ukrayna'dan tahıl yüklü 5 gemi yola çıktı

    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle oluşan ekonomik kriz birçok ülkeyi etkiledi.

    Bu kapsamda harekete geçen Türkiye, 22 Temmuz tarihinde Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve 'Tahıl sevkiyatı' anlaşmasının imzanlanmasını sağladı.

    Limanda tıkanan tahılların önü açıldı

    Çözüme kavuşan tahıl koridoruyla birlikte, Ukrayna limanlarında tıkanan tahılın önü açıldı.

    Tahıl yüklü gemiler tek tek ayrılmaya başladı.

    Ukrayna dan tahıl yüklü 5 gemi yola çıktı #1

    5 gemi daha hareket etti

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah Ukrayna’dan 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

    "Planlandığı gibi devam ediyor"

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

    "Tahıl sevkiyatı kapsamında;

    Bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti. Sevkiyatlar İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor."

    Ukrayna dan tahıl yüklü 5 gemi yola çıktı #2


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