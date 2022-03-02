Ukrayna'nın 'First Lady'si! Zelensky'nin eşi Olena Zelenska kimdir?

Rusya Ukrayna savaşı sürerken, dünya komedyenlikten cumhurbaşkanlığı koltuğuna gelen Volodimir Zelensky'yi de yakından tanıyor. Zelensky'nin eşi Olena Zelenska da merak edilen isimler arasında.

Dünya, yaklaşık 7 gündür Rusya ve Ukrayna arasındası savaşa tanıklık ediyor.

Askeri operasyonların sona ermesi ve ateşkes sağlanması dört gözle beklenirken, Putin'den daha çok konuşulan bir lider karşımıza çıkıyor: Volodimir Zelensky...

2019 yılından beri görevde olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, mücadelesini sahada sürdürmesiyle halkının takdirini kazandı.

Öte yandan politikaya atılmadan önce komedyenlik yapmasıyla dikkatleri çeken Zelensky, evli ve 2 çocuk babası.

Zelensky'nin eşi Olena Zelenska ise eşinin arkasında duruşuyla gündeme geldi.

Çocuklarıyla birlikte Ukrayna'da kalmaya devam edeceklerini söyleyen first lady, "Eşimin yanındayım ve sizlerleyim" dedi.

Bu sözleri üzerine ise Zelensky'nin eşi kimdir merak konusu oldu. İşte Olena Zelenska hakkında bilmeniz gerekenler...

ZELENSKY'NİN EŞİ OLENA ZELENSKA KİMDİR?

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, savaşın patlak verdiği Şubat 2022 sırasında kullanıcılar tarafından özel hayatıyla araştırılıyor.

Evlenmeden önceki adıyla Olena Kiyaşo, 6 Şubat 1978’de Kryvyi Rih’de doğdu.

Olena Kryvyi Rih Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nde öğrenciyken ve Zelenski ise Kryvyi Rih Ekonomi Enstitüsü’nde okuyordu.

Üniversiteden sonra yolları kesişti.

Evlenmeden önce çift, sekiz yıl birlikteydi ve 2003’te hayatlarını birleştirdi.

ZELENSKY'NİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin eşi Olena Zelenska 44 yaşında.

Mimarlık yapmayan Olena, eşinin televizyon amacıyla hazırlanan şovları ile dizilerinin yazarlığını gerçeklştirmeyi tercih etti.

Eşinin politikaya atılma kararını çok istemese de karar kesinleşince yanısıra olmayı ihmal etmeyen Olena, iki çocuk annesi.

Çiftin Temmuz 2004'te kızı Oleksandra, ocak 2013'te de oğlu Kirilo doğdu.

Başlarda eşinin siyasete girmesine sıcak bakmasa da Zelenski'nin Ukrayna Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 20 Mayıs 2019'da Ukrayna'nın 'first lady'si oldu.

Çalışmalarına devam eden Olena, Ukrayna halkı tarafından da sempatiyle karşılanıyor.