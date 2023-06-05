Ulaştırma Bakanlığı'nda görev teslimi yapıldı Görevi eski bakan ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'ndan devralan ve Abdulkadir Uraloğlu, bakanlıkta yapılacak çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Halihazırda başlayan raylı sistemlere ve demir yollarına ağırlığı vereceğiz" dedi.

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Türkiye yeni dönem girdi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıktı.

Ardından çalışmalar hız kesmeden başladı.

Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı.

Sıra ise bakanlıklarda devir teslim törenlerine geldi. Bugün yapılacak olan görev devretme törenlerinden biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, görevini Abdulkadir Uraloğlu'na devretti.

"Türkiye’de iş de bitmez, görevler de bitmez"

Karaismailoğlu buradaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün 26 milyon araç trafikte seyrederken, trafik sıkışıklığından bahsedilmemesi, trafik kazalarının düşmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın planlamaları sayesinde oluyor. Türkiye ulaştırma sektöründe çok büyük başarılar elde etmiştir. Bundan sonraki çalışmalar ile de birlikte dünyanın lider ülkesi olacaktır. Buradaki insan kaynağı, yatırımlar ve bu yatırımları yaparken finansal yöntemler çok kritiktir. İnşallah yol arkadaşımız Abdülkadir Bey de bunun üzerine koyacaktır. Onun için hiçbir şüphemiz yok.



Hiçbir yatırımdan geri durmadık, Çanakkale Köprüsü’nden İstanbul Havalimanı’na kadar çok büyük mühendislik hikayeleri yazıldı Türkiye’de. Sadece isimlerini saysak bile saatler sürer. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadrolar ile bunlar yapıldı. Çok büyük afetlerle mücadele ederken yatırımlarımızın aksamaması bizim için gururdur. Yerli ve milli mühendislikle dünyanın en kaliteli işlerini yapan bir bakanlıkta çalışmak bizim için bir gururdur. Türkiye’de iş de bitmez, görevler de bitmez. TBMM’de Trabzon milletvekili olarak çok daha büyük işlerin her zaman takipçisi olacağız. Bakanlıktaki bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

"Halihazırda başlayan projeleri de tamamlayacağız"

Ardından söz Uraloğlu'na verildi. Bakanlıkta yapılacak çalışmalara ilişkin konuşan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Önce bakanlık görevlerini, daha sonra seçim çalışmalarını yürüttü Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni dönemini ve yeni bakanlar kurulunu tebrik ediyorum. 21 yıldır yaptığımız özverili çalışmalarla, ulaşım, altyapı ve denizcilik gibi alanlarda çağ atladık. Ülkemizi sadece bölünmüş yol ağlarıyla donatmadık, köprüler, viyadükler, tüneller de yaptık. Halihazırda başlayan projeleri de tamamlayacağız.



Halihazırda başlayan raylı sistemlere ve demir yollarına da aynı şekilde o ağırlığı vererek sürdüreceğiz. Dünya denizciliğinde geldiğimiz seviyeyi de daha yukarıya çekmek için çalışmaya devam edeceğiz. Adil bakanımızla 3 yıldan fazla süredir çalışıyoruz. Şehirciliği ve belediyeciliği iyi bilmesi ve oradan gelmesinin avantajlarını çok yaşadık. Yeni bir konsept geliştirdi ve yaptığı hizmetler için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi Trabzonumuzun milletvekili oldu. Ağır ve kutsal bir göreve başlıyor. Gerek parlementoda gerekse Trabzon’da büyük hizmetlere imza atacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev almaktan gurur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu göreve bizi layık gördüğü için teşekkür ediyorum.

Abdulkadir Uraloğlu kimdir?

Evli ve 3 çocuk babası olan Abdulkadir Uraloğlu, 2012 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirildi.

23 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

2023 Yeni Kabine’de de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu.