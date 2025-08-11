Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmedi

Balıkesir 6.1'lik depremle sarsıldı.

İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem sonrası devletin birçok kademesi, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni bir açıklama daha yaptı.

"HASAR TESPİTİ YOK"

Yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, ulaşım aksları, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtilerek, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli saha kontrollerinin yapıldığı ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin alındığı kaydedildi.

"BÖLGEYE TOPLAM 16 ADET MOBİL BAZ İSTASYONU GÖNDERİLMİŞTİR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: