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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Atatürk Havalimanı açıklaması

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Atatürk Havalimanı Kuzey Güney pistlerinin olduğu bölge bundan böyle milletimize başka bir şekilde; Millet Bahçesi’yle hizmet edecek...
    • 18.05.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 14:15
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Atatürk Havalimanı açıklaması

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Atatürk Havalimanı’nın Kuzey Güney pistleri İstanbul  Havalimanı’nın Kuzey Güney Pistleri ile aynı eksende bulunduğundan, havacılık kuralları gereği kullanılamaması sonucu iniş pisti hüviyetini kaybetmiş olup beton bir alana dönüşmüştür. Halihazırda kullanılmaya devam edilen Doğu Batı pistleri ise acil durumlarda kullanılmak üzere açık tutulmaya devam edilecektir. Atatürk Havalimanı Kuzey Güney pistlerinin olduğu bölge bundan böyle milletimize başka bir şekilde; Millet Bahçesi’yle hizmet edecek.  Doğu batı pisti acil durumlarda kullanılmak üzere açık tutulacak. Atatürk Havalimanı, milletin kalmaya devam edecek.

    AYRINTILAR GELİYOR...


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