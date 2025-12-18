Ülke genelinde pus ve sis etkili: Sıcaklılar mevsim normallerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken iç ve doğu kesimlerde pus ve sis etkili olması bekleniyor. Düşük yağış ihtimali öngörülürken parçalı bulutlu havanın görüleceği tahmin ediliyor.

Göster Hızlı Özet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek ve önemli bir yağış beklenmiyor.

İç ve doğu bölgelerde pus ve sis etkili olacak, sıcaklıklar güneyde 15-20 derece, kuzeyde 5-15 derece arasında değişecek.

Hafta boyunca yer yer parçalı bulutlu hava devam edecek, Güneydoğu ve iç kesimlerde pus görülebilir. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye genelinde, mevsim normalleri civarında seyreden ılıman bir hava bekleniyor. Yurt genelinde önemli bir yağış sistemi görülmezken, parçalı bulutlu gökyüzü hakim olacak. Özellikle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis oluşumu etkili olabilir. Güney kıyılarında sıcaklıklar 15-20 derece bandında seyrederken, kuzey ve iç bölgelerde 5-15 derece arasında değişen değerler öngörülüyor. PUSLU HAVA GÖRÜLECEK Perşembe günü hava genel olarak parçalı bulutlu ve puslu geçecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında hafif sis beklenirken, sıcaklıklar güneyde 17-21 dereceye kadar yükselecek. İç Anadolu'da 10-15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde 12-16 derece, doğu illerde ise 5-10 derece civarında olacak. Yağış beklenmiyor. PARÇALI BULUTLU HAVA ETKİLİ OLACAK Cuma günü parçalı bulutlu hava devam ediyor. Güneydoğu ve iç kesimlerde yerel pus oluşumu görülebilir. Sıcaklıklar batı bölgelerde 15-20 derece, Ankara civarında 12-16 derece, İstanbul ve çevresinde 14-18 derece seviyelerinde olacak. Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları sıfıra yaklaşabilir, ancak gündüz ılıman seyredecek. SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK Cumartesi günü yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim. Sis ve pus, özellikle Marmara'nın doğusu ile iç bölgelerde etkili olacak. Akdeniz bölgesinde en yüksek sıcaklıklar 18-21 dereceye ulaşırken, kuzeydoğu illerde 8-12 derece olması bekleniyor. DOĞUDA BUZLANMA UYARISI YAPILIYOR Pazar günü ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar hafif düşüş göstererek güneyde 15-18 derece, iç kesimlerde 8-14 derece bandına gerileyebilir. Doğu bölgelerde düşük sıcaklıklar nedeniyle buzlanma riski artabilir. SICAKLIKLAR HAFTANIN BAŞLAMASIYLA DÜŞECEK Pazartesi günü hava durumu benzer şekilde parçalı bulutlu. Zemheri döneminin başlangıcıyla birlikte soğuk hava dalgasının etkileri hissedilmeye başlanabilir. Sıcaklıkların ülke genelinde 2-5 derece azalabileceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç bölgelerde sıcaklığın 5-12 derece, güney kıyılarda 12-16 derece olacağı öngörülüyor. Sis ve pus devam edecek. MGM verilerine göre, bu dönemde kuvvetli rüzgar veya şiddetli yağış uyarısı bulunmuyor. 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 18 Aralık Perşembe: 19 Aralık Cuma: 20 Aralık Cumartesi: 21 Aralık Pazar: 22 Aralık Pazartesi: Gündem Haberleri RTÜK'ten 2 dijital platform ve 3 radyoya üst sınırdan ceza

