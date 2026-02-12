Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor: Yağışlar devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Yağışlar özellikle kıyı bölgeleri, iç kesimler ve doğu bölgelerde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak.

Kar yağışı yüksek rakımlarda sınırlı kalırken sıcaklıklar; kuzey, iç ve batı kesimlerde 3-5 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Doğu ve güneydoğu kesimlerde ise sıcaklık artışı daha sınırlı, ancak yine normallerin üstünde olacak.

SANAĞAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bugün özellikle batı ve güney bölgelerde sağanak yağışlar kuvvetli olacak.

İç Anadolu ve Karadeniz'de de aralıklı yağmur görülüyor.

Sıcaklıklar birçok ilde 10-20 derece bandında seyredecek.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Cuma günü yağışların azalarak devam etmesi bekleniyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanakların süreceği; İç Anadolu'da da yerel yağışların görüleceği düşünülüyor.

Sıcaklıkların hafif yükseleceği, birçok yerde 15-23 derece civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA ARTIŞ GÖRÜLECEK

Cumartesi günü yağış azalsa da yurt genelinde bulutlu ve yer yer yağmurlu havanın hakim olması bekleniyor.

Özellikle doğu kesimlerde sağanak ve karla karışık yağmur ihtimali öngörülüyor.

Sıcaklıkların zirve yaparak batı ve iç kesimlerde 18-24 derece gibi değerlerin görüleceği tahmin ediliyor.

PARÇALI BULUTLU VE KAPALI BİR HAVA BEKLENİYOR

Pazar günü yağışların azalacağı ve yer yer parçalı bulutlu havanın görüleceği bir gün olması bekleniyor.

Güneydoğu ve Akdeniz'de hala sağanak ihtimali öngörülürken, batı bölgelerde daha sakin bir hava tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yüksek seyredeceği düşünülüyor.

HAFTA YAĞMURLA BAŞLAYACAK

Önümüzdeki haftanın ilk gününde yağışların yeniden artması, özellikle batı ve kuzeybatı kesimlerde sağanak şeklinde yağması bekleniyor.

Genel olarak bulutlu bir hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde ölçüleceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

12 Şubat Perşembe:

13 Şubat Cuma:

14 Şubat Cumartesi:

15 Şubat Pazar:

16 Şubat Pazartesi: