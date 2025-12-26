Ülke genelinde soğuk etkisini artırıyor: Kar yağışı hakim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye hafta sonu ve yılbaşı yaklaşırken soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.

Ülke genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek, kuzey ve iç kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

SOĞUK ÜLKEYİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Bugün ülke genelinde soğuk hava hakim.

Kuzeydoğu ve iç kesimlerde kar yağışı görülürken, sıcaklıklar çoğu yerde 0 ila 10 derece arasında seyredecek.

Güney kıyılarda 10-16 derece civarında sıcaklık ve yağmurlu hava bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ve yüksek rakımlarda kar kalınlığı artabilir

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Cumartesi günü soğuk hava etkisini artıyor.

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yaygın kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıklar iç kesimlerde -2 ile 8 dereceye kadar düşecek.

Marmara'da parçalı bulutlu, yer yer karla karışık yağmur mümkün görülüyor.

Güney bölgelerde yağmurun etkili olması beklenirken, en yüksek sıcaklıkların 12-18 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA'YA KAR BEKLENİYOR

Pazar günü kar yağışı, kuzey ve doğu illerde devam edecek.

İstanbul çevresi dahil Marmara'da soğuk hava ile birlikte hafif kar ihtimali görülüyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi ve iç kesimlerde gece sıfırın altına inmesi bekleniyor.

Akdeniz kıyılarında yağışlı bir hava ve 10-15 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

EN SOĞUK GÜNLERDEN BİRİ YAŞANACAK

Pazartesi günü soğuk hava zirve yapıyor.

İç ve doğu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de karla karışık yağmur veya kar görülebileceği düşünülüyor.

Sıcaklıkların çoğu ilde 0-10 derece bandında olacağı ve yüksek kesimlerde -5 dereceye kadar düşüş görüleceği öngörülüyor.

YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL'A KAR YAĞACAK

Salı günü, yılbaşı öncesi son gün.

Kuzeybatı ve iç kesimlerde kar yağışı sürüyor, güneyde yağmur hakim olması bekleniyor.

Sıcaklıklar hafif yükselse de soğuk hava etkisi devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'da 5-12 derece civarı sıcaklık ve yer yer kar ihtimali tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

