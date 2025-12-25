Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor: Birçok il beyaza bürünecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin haritalarına göre, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde soğuk hava hakimiyetini sürdürecek.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kıyı bölgelerde yağmur ve parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, yüksek kesimlerde don olayları görüleceği tahmin ediliyor.

KUZEY VE DOĞUDA KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bugün yurt genelinde soğuk hava etkili olacak.

Güneyde yağmur ve sağanak görülürken, iç kesimlerde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı hava hakim olacak.

Kuzey ve doğu bölgelerde yoğun kar yağışı, Marmara'da ise yağmur görülecek.

YAĞIŞLAR AZALACAK

Cuma günü batı ve güney bölgelerde güneşli bir hava görülürken, sıcaklıklar 10-20 derece arasında değişmesi bekleniyor.

İç Anadolu ve Karadeniz'de parçalı bulutlu, doğuda hafif kar kalıntıları.

Ülke genelinde yağışın azalacağı öngörülüyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİSİ ALTINA ALACAK

Cumartesi günü soğuk hava geri dönüyor.

İç ve doğu kesimlerde yaygın kar yağışı bekleniyor.

Batıda hafif yağmur ve kuzeyde karla karışık yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek bölgelerde kar kalınlığının artacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Pazar günü kar yağışının iç kesimlerde devam edeceği düşünülüyor.

Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

Güneyde yağmurun etkili olacağı tahmin edilirken, batıda parçalı bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor.

ÜLKE GENELİNDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Pazartesi gününün, en soğuk günlerden biri olacağı tahmin ediliyor.

Kuzeydoğu ve iç Anadolu'da yoğun olmak üzere yurt genelinde kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Don ve buzlanma riski yüksek olarak değerlendiriliyor.

Vatandaşların özellikle iç ve doğu bölgelerde kar yağışına karşı tedbirli olması, ulaşımda aksamalara dikkat etmesi öneriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

25 Aralık Perşembe:

26 Aralık Cuma:

27 Aralık Cumartesi:

28 Aralık Pazar:

29 Aralık Pazartesi: