Ülkelerine dönen Suriyeli çocuklar en çok arkadaş ve öğretmenlerini özleyecek

İHA

Suriye’de 27 Kasım’da muhalif grupların başlattığı saldırı sonrası Esad rejimi devrilince Türkiye'de yaşayan Suriyeliler dönüşe geçti.

Suriye’den yıllar önce Türkiye’ye gelen aileler de terörden ve rejimden temizlenen memleketleri için geri dönüş yoluna düştüler.

Türkiye’de eğitim alan öğrenciler, beraber öğrenim gördükleri sınıf arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılarak aileleriyle birlikte Suriye'ye dönüyor.

"EN ÇOK ARKADAŞLARIM VE ÖĞRETMENİNİ ÖZLEYECEĞİM"

Dönüş için Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’nı seçen ailelerin çocukları; sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini özleyeceklerini söyleyerek selam gönderdiler.

Öğretmenini ve sınıf arkadaşlarını özleyeceğini söyleyen Reyyan Hattap, “Ben Suriye’de doğdum ve 9 yaşındayım. 7 yıldır Türkiye’de Isparta’da yaşıyoruz. Arkadaşlarım; Malez, Ceylan ve Elif’i özleyeceğim. Mehmet öğretmenimi çok özleyeceğim. İngilizce öğretmenimi ve sınıf arkadaşlarımı özleyeceğim. En çok İngilizce öğretmenimi özleyeceğim” dedi.

"ÖĞRETMENİM BENİ ÇOK SEVDİ"

Esad rejiminden alından Hama şehrine ailesiyle birlikte dönen Senir Şam, “Memleketimde ninemle yaşayıp, eğitim alacağım. Türkiye çok güzeldi ve çok sevdim. En çok Türkçe öğretmenimi özleyeceğim. Öğretmenim beni çok sevdi. Seni çok özleyeceğim Sultan öğretmenim” dedi.

Aslı öğretmenine selam gönderen Elif Senir, “Bende en çok Aslı öğretmenimi özleyeceğim. Seni çok çok özleyeceğim öğretmenim” ifadelerini kullandı.